Diken

Yaramazlara biraz batar!

15’inci yüzyılda kiliseden camiye çevrilen yapı, 55 yıllık aranın ardından ibadete açılıyor

Edirne’nin Enez ilçesinde 800 yıl önce kilise olarak inşa edilen, 15’inci yüzyılda camiye çevrilen Enez Fatih Camii, 55 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

Fotoğraflar: DHA

Enez Kalesi içerisinde yer alan ve ‘Edirne’nin Ayasofyası’ olarak bilinen yapı, Bizans döneminde 12’nci yüzyılda inşa edildi. Yapı, Fatih Sultan Mehmet’in Enez’i fethiyle 1456 yılında camiye çevrildi. Ancak cami, 1965 yılındaki depremin ardından kullanılamaz hale geldi.

Reklam

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında başladığı restorasyonda sona gelindi. Restorasyon kapsamında, yapının çatısı ve kubbeleri aslına uygun şekilde yapıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, restorasyona başlandığında yapının harabe olduğunu belirterek zemin güçlendirmesi yapıldığını, duvarların güçlendirildiğini dile getirdi. Güneren, “Artık kalem içi uygulamalarına geçeceğiz” dedi.

Bölge müdürü, caminin etrafında arkeolojik kalıntı alanları bulunduğunu belirterek, camiyle ilgisi olmayan kalıntılardan müze kuracaklarını ifade etti. Cami, bu yılın ramazan ayında ibadete açılacak.

Reklam

SON HABERLER

Rabia Naz olayını araştıran polis: Üzerinden araç geçse izi olur; izler sürtünmeye bağlı

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren Teknik Takip ve İşletme Büro Amiri Hüseyin Emir, ‘Rabia Naz’ın üzerinden araç geçmesi halinde herhangi bir izin kalmamasının mümkün olmadığını’ söyleyerek ölü muayene tutanağında, küçük kızın vücudunda darbe belirtisi görülmediğini öne sürdü. Emir, “Şu ayağın üzerinden en az bir tonluk araç geçmesi durumunda herhangi bir iz kalmaması mümkün değil. Kızımızın vücudundaki izlere bakıldığında bir darbe belirtisi görmüyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...