15’inci yüzyılda kiliseden camiye çevrilen yapı, 55 yıllık aranın ardından ibadete açılıyor

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren Teknik Takip ve İşletme Büro Amiri Hüseyin Emir, ‘Rabia Naz’ın üzerinden araç geçmesi halinde herhangi bir izin kalmamasının mümkün olmadığını’ söyleyerek ölü muayene tutanağında, küçük kızın vücudunda darbe belirtisi görülmediğini öne sürdü. Emir, “Şu ayağın üzerinden en az bir tonluk araç geçmesi durumunda herhangi bir iz kalmaması mümkün değil. Kızımızın vücudundaki izlere bakıldığında bir darbe belirtisi görmüyoruz” dedi.