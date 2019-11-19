H. AYHAN TİNİN Sanat da var / Tiyatro Yıldız Kenter’i kaybı… Hayır. Bu kalemin gücü bu cümleyi tamamlamaya yetmez! Yıldız Kenter’i yeniden bulduk ve sımsıkı sarıldık. Ömrünce bilgisiyle aydınlattı. Sahnede duygusuyla anlam kattı. Bulutlara yükseldi. Sanatı, tiyatroyu, sanatçıyı, boşa geçmemiş bir ömrün ne demek olduğunu tekrar anımsattı. Türk Tiyatrosu’nun Kibele’si veda ediyor. Hepimiz onun binlerce […]