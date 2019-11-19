Diken

Yaramazlara biraz batar!

1575

Dört yılda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten 5 bin 683 kişi mahkum edildi. Hapis cezası verilenlerin sayısı ise 1575. (Kaynak: Doğruluk Payı)

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Kibele’nin vedası: Yıldızlar karanlıkta ışıldar

H. AYHAN TİNİN Sanat da var / Tiyatro Yıldız Kenter’i kaybı… Hayır. Bu kalemin gücü bu cümleyi tamamlamaya yetmez! Yıldız Kenter’i yeniden bulduk ve sımsıkı sarıldık. Ömrünce bilgisiyle aydınlattı. Sahnede duygusuyla anlam kattı. Bulutlara yükseldi. Sanatı, tiyatroyu, sanatçıyı, boşa geçmemiş bir ömrün ne demek olduğunu tekrar anımsattı. Türk Tiyatrosu’nun Kibele’si veda ediyor. Hepimiz onun binlerce […]

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