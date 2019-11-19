Dört yılda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten 5 bin 683 kişi mahkum edildi. Hapis cezası verilenlerin sayısı ise 1575. (Kaynak: Doğruluk Payı)
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Kamu çalışanının mal beyanındaki ‘şüpheli’ artış yeni sistemle takip edilecek
Kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştırmak için dijital takip sistemi kurulacak.
Kibele’nin vedası: Yıldızlar karanlıkta ışıldar
H. AYHAN TİNİN Sanat da var / Tiyatro Yıldız Kenter’i kaybı… Hayır. Bu kalemin gücü bu cümleyi tamamlamaya yetmez! Yıldız Kenter’i yeniden bulduk ve sımsıkı sarıldık. Ömrünce bilgisiyle aydınlattı. Sahnede duygusuyla anlam kattı. Bulutlara yükseldi. Sanatı, tiyatroyu, sanatçıyı, boşa geçmemiş bir ömrün ne demek olduğunu tekrar anımsattı. Türk Tiyatrosu’nun Kibele’si veda ediyor. Hepimiz onun binlerce […]
Ankesör soruşturması sürüyor: 82’si muvazzaf, 133 kişiye gözaltı kararı
İzmir’de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasında yer aldığı belirtilen 82’si muvazzaf, 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 44 ilde operasyon başlatıldı.
TUS’a giren hekime ‘KHK’lı’ diye tercih yaptırmayan ÖSYM: Arındırma politikası
Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamudan ihraç edildiği gerekçesiyle tercih başvurusu değerlendirmeye alınmayan doktor Onur Erden, ÖSYM’yi dava etti. ÖSYM ise benzer uygulamaların Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Almanya’nın birleşmesinden sonra da yapıldığı, bunun ‘arındırma politikası’ olduğu yönünde savunma yaptı.
Isparta’da kadın cinayeti: 19 yaşındaki üniversite öğrencisi öldürüldü
Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, ziyaretine gelen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Cankel’in önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken zanlı gözaltına aldı.