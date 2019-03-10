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Yaramazlara biraz batar!

157 kişiyi taşıyan Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağı düştü

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Fotoğraf: Instagram

AFP’nin haberine göre, Boeing 737 tipi yolcu uçağının içinde 149 yolcu ve sekiz mürettebat bulunuyordu.

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Etiyopya Hava Yolları şirketinden adını vermek istemeyen bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek üzere Addis Ababa’dan havalanan uçağın yerel saatle 08.44’te düştüğünü söyledi.

Başbakan Abiy Ahmed Twitter’dan paylaştığı mesajda, sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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