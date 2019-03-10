157 kişiyi taşıyan Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağı düştü

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Fotoğraf: Instagram

AFP’nin haberine göre, Boeing 737 tipi yolcu uçağının içinde 149 yolcu ve sekiz mürettebat bulunuyordu.

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Etiyopya Hava Yolları şirketinden adını vermek istemeyen bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek üzere Addis Ababa’dan havalanan uçağın yerel saatle 08.44’te düştüğünü söyledi.



Başbakan Abiy Ahmed Twitter’dan paylaştığı mesajda, sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. Reklam March 10, 2019

Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

