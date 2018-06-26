Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye bu yıl iki basamak gerileyerek 180 ülke arasında 157’nci sıraya yerleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye bu yıl iki basamak gerileyerek 180 ülke arasında 157’nci sıraya yerleşti.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2018 Haziran ayı ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında 1686 lira olan açlık sınırı haziranda 1714, 5 bin 492 lira olan yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 liraya yükseldi.
Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasına yönelik piyasalarda dün gözlenen olumlu hava kısa sürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim dönemindeki ifadeleriyle ilgili olarak 70 gazeteci, yazar, anket şirketi yöneticisi ve akademisyene adlarını tek tek telaffuz ederek tepki gösteren bir açıklama yayınladı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.
İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim sonrası için yaptığı demokratikleşme tevsiyelerinin arasına “İngiltere de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye’yi Batı’ya daha fazla bağlamayabilecek diğer ortaklıklara devam etmeli” önerisini de koydu.