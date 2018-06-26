Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye bu yıl iki basamak gerileyerek 180 ülke arasında 157’nci sıraya yerleşti.

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