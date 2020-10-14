1552 şişe ve 3 bin 232 litre sahte içki bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde dün düzenlenen operasyonda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki bulunduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Son br haftada İstanbul, Mersin, Aydın, İzmir ve Kırıkkale’de sahte içki nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ülke genelinde dün eş zamanlı yürütülen ‘alkol operasyonu’na 4 bin 439 personelden oluşan 1567 ekip katıldı.

Ekiplerce, 3 bin 98 işyeri ve depoda yapılan aramalarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 287 litre etil alkol, 1430 şişe yüzey temizleyici, 6 bin 615 şişe içki aroması, 25 boş içki şişesi, 99 sahte bandrol, altı ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 32 mermi, 53 bin 820 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 793 puro, 428 paket kaçak sigara, 1706 cinsel içerikli hap ve dört gram uyuşturucu madde bulundu.

Bir yasadışı alkollü içecek imalathanesinin de deşifre edildiği operasyonlar kapsamında, 99 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan iki zanlı yakalandı.