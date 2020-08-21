155 işçisinden 43’ünde ‘corona’ saptanan tekstil fabrikasında üretim durduruldu

Zonguldak’ta tekstil fabrikasında çalışan 155 işçiden 43’ünde corona virüsü tespit edildi. Virüsün yemekhanede bulaştığı saptandı. Üretim durduruldu. İşçiler evlerinde karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Çınartepe Mahallesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları belirtiler görülünce hastaneye başvurdu. İlk aşamada 13 işçiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi temaslıları saptamak için çalışma yaparken belirti görülen diğer işçilere de test uygulandı. Vaka sayısı 43’e ulaştı.

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Fabrika yöneticisi Serhat Osma şunları söyledi: “Pazartesi günü iki arkadaşımızda yüksek ateş tespit edildi. Onları hastaneye yönlendirdik. Burada gereken testler, işlemler yapıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü’nden bizlere bu arkadaşlarımızın test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi. Yakın temaslı oldukları arkadaşlarımızı da sağlık müdürlüğüne yönlendirdik. Sonrasında komple imalatı durdurup arkadaşlarımızı karantinaya aldık, fabrikamızı boşalttık. Karantinadaki arkadaşlarımız sürekli olarak takip ediliyor. Kendisini kötü hisseden arkadaşlarımız ambulans desteği ile alınarak test yapılıyor.”