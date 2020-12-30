155 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Covid-19’u yendi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörlüğünün yazılı açıklamasında, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Delbe tarafından öldürülen Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer hakkında, “Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu” ifadelerine yer verildi.