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Yaramazlara biraz batar!

155 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Covid-19’u yendi

Erzurum’da, Covid-19’a yakalandıktan sonra 155 gün yoğun bakımda kalan 60 yaşındaki Muhammet Latif Beyazıt hastalığı yendi. Bir süre daha hastanede kalması kararlaştırılan Beyazıt, alkışlarla normal servis odasına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre temmuz ayında, Karayazı ilçesinden solunum yetmezliği şikayetiyle Şehir Hastanesi’ne götürülen Beyazıt’ın test sonucu pozitif çıktı. Birkaç gün enfeksiyon servisinde tedavi edilen Beyazıt, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.

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Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak 155 gün hayatta kalma mücadelesi veren Beyazıt, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servis odasına alındı.

Yapılan tetkiklerde Covid-19’u yendiği saptanan Beyazıt, bir süre daha gözetim altında tutulacak ve rehabilitasyon süreci başlatılacak.

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