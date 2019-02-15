Uluslararası Basın Enstitüsü’ne (IPI) göre Türkiye’de hapiste 155 gazeteci var.
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Ne izlesek: Dört film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Babası ‘Mavi balina oynuyordu’ dedi: Bağcılar’da 16 yaşındaki liseli kendini astı
İstanbul’da 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin intiharında ‘mavi balina’ oyunu şüphesi dile getirildi.
Aday gösterilmeyen CHP’li başkan DSP’ye geçti: Avcılar’ı AKP’ye teslim etmem
İstanbul’un Avcılar ilçesinde yeniden aday gösterilmeyen CHP’li belediye başkanı Handan Toprak Benli, 31 Mart’ta DSP listesinden seçime girecek.
16 yaşındaki kız, babasını bıçaklayıp öldürdü
Ankara’da 16 yaşındaki Berfin Ö., 55 yaşındaki babası İlhami Ö.’yü, bıçaklayarak öldürdü.
13 araçlı kaza Ankara-İstanbul yolunu kapattı: Kızılay’dan yolculara battaniye
Bolu’nun Gerede ilçesinde, D-750 yolunda 13 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin en işlek karayolu Ankara-İstanbul karayolunun İstanbul istikameti dün gece boyunca ulaşıma kapalı kaldı.