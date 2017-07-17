HDP, Parti Sözcüsü ve Şanlurfa Milletvekili Osman Baydemir’in “Hükümet de, Kürt hareketi de bir an önce çatışma ortamının başlaması için çaba yürüttü” sözlerinin hatalı servis edildiğini belirterek açıklamanın doğru halini yayınladı.