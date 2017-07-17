Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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1510

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Türkiye’de 2017’nin ilk yarısında meydana gelen 190 bin 509 trafik kazasında 1510 kişi hayatını kaybetti, 134 bin 244 kişi yaralandı.

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SON HABERLER

‘Yeri bile yanlış’: Somalı çocukların futbol okulu kaderine terk edildi

  Soma faciasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından inşa edilen futbol okulu açılışı yapılmadan kaderine terk edildi. 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde  meydana gelen faciada 301 madenci yaşamını yitirmişti. TFF öncelikle faciada babalarını kaybeden Somalı çocuklar için bir tesis kurmaya girişmişti. DHA’dan Ergin Karataş’ın haberine göre inşaat, Mart 2015’te, 80 günde bitirme hedefiyle […]

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