Türkiye’de 2017’nin ilk yarısında meydana gelen 190 bin 509 trafik kazasında 1510 kişi hayatını kaybetti, 134 bin 244 kişi yaralandı.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’de 2017’nin ilk yarısında meydana gelen 190 bin 509 trafik kazasında 1510 kişi hayatını kaybetti, 134 bin 244 kişi yaralandı.
19 Temmuz’da sona erecek OHAL’in üç ay daha uzaltılmasını öngören tezkere, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
HDP, Parti Sözcüsü ve Şanlurfa Milletvekili Osman Baydemir’in “Hükümet de, Kürt hareketi de bir an önce çatışma ortamının başlaması için çaba yürüttü” sözlerinin hatalı servis edildiğini belirterek açıklamanın doğru halini yayınladı.
Soma faciasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından inşa edilen futbol okulu açılışı yapılmadan kaderine terk edildi. 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen faciada 301 madenci yaşamını yitirmişti. TFF öncelikle faciada babalarını kaybeden Somalı çocuklar için bir tesis kurmaya girişmişti. DHA’dan Ergin Karataş’ın haberine göre inşaat, Mart 2015’te, 80 günde bitirme hedefiyle […]
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lıların döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşanan patlamada, dördü ağır 17 asker yaralandı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde İhlas Cami’nde görevli olan imam Y.Ö., yetkisi olmadığı halde verdiği Kuran kursunda kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.