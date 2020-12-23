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Yaramazlara biraz batar!

150 yıllık sarnıç kireçle boyanınca kitabesi ‘kayboldu’

Muğla’da Bodrum Belediyesi’nin onardığı tarihi sarnıcın kitabesi kireçle boyandı. Prof. Dr. Namık Açıkgöz, duruma tepki gösterdi.

Fotoğraflar: DHA

Yokuşbaşı Mahallesi’ndeki 150 yıllık Kökcü Dede Sarnıcı, iki ay önce belediye tarafından onarıldı. Sarnıcın duvarları beyaza, kapısını çevreleyen mermer çerçeveli bölüm ise maviye boyandı. Ancak sarnıcın girişindeki kitabesinin de boyayla kapatıldığı görüldü.

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Durumu fark eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, sarnıcın kitabesindeki boyaları kazıyıp tekrar yazı ve motifleri ortaya çıkardı.

Prof. Dr. Namık Açıkgöz, kireç kaplamayı (üstte) sökerek kitabeyi görünür hale getirdi. (altta)

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili ironik bir paylaşımda bulunan dekan, “Tarihi esere zarar verdim! Kendimi ihbar ediyorum” yazdı.

‘Orijinalliği bozuldu’

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Namık Açıkgöz, şunları söyledi: “Muğla’ya 1994 yılından çalışmak için geldim. Yörede bulunan sarnıçlarla ilgili olarak sürekli çalışma yapıyorum. Çalışmalarım sırasında Kökcü Dede Sarnıcı dikkatimi çekti. Sarnıç, beyaza bürünmüş bir haldeydi. Boyanmıştı. Halkımızın temizlik anlayışında bir problem var. Beyaz olunca temiz olacağı sanılıyor. Halbuki sarnıç ve buna benzer yerler, orijinal taş veya tuğla şeklinde bırakılmalıdır. Ancak tarihi Kökcü Dede Sarnıcı, sekiz kat kireçle boyandığı için orijinalliğini tamamen yitirmiş ve kitabesi okunamaz hele gelmiş. Üzerindeki kireci kazıyınca kitabe ancak okunabiliyor. Bu tür mimari eserler mümkün olduğu kadar kendi orijinal malzemesiyle restore edilmeli. Turistlere güzel görünsün diye beyaza boyamak doğru değil. Koruma altına almak güzel ama mimari değerini bozup farklı bir şekle büründürmek doğru bir yaklaşım değil.”

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Prof. Dr. Açıkgöz, ‘yanlıştan dönülmesini’ istedi.

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