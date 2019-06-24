ABD’li şirket Blackstone Group’un CEO’su Stephen Schwarzman, Britanya’nın önemli eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi’ne 150 milyon sterlin (1.1 milyar lira) bağış yaptı. Bunun Britanya üniversitelerine yapılan en yüksek bağış olduğu açıklandı.