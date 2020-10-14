150 milyon yıllık dinozor iskeleti 28 milyon liraya satıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen açık artırmada, 150 milyon önce yaşamış bir dinozorun iskeleti 3 milyon avroya (yaklaşık 28 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Üç yıl önce ABD’nin Wyoming eyaletinde bulunan iskeleti, adı açıklanmayan ve yurtdışından açık artırmaya katılan biri satın aldı.

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Açık artırmayı düzenleyen Binoche et Giquello Müzayede Evi’ne danışmanlık hizmeti veren Iacopo Briano, 1 milyon avroluk (7.92 milyon lira) başlangıç fiyatının üç katına alıcı bulan iskelet için şu ifadeleri kullandı: “Allosaurus cinsi dinozorun kemiklerinin yüzde 70’ine yakını günümüze ulaşmış ve çok iyi durumdalardı. Bu nedenle çok değerli.”

İskelet, 10 metre uzunluğunda, 3.5 metre boyunda.