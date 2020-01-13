150 milyon

Sayıştay’ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ilişkin denetim raporuna göre 2018 yılını 1 milyar 695 milyon lira zararla kapatmayı planlayan TCDD bir yılda 2 milyar 558 milyon lira zarar etti.