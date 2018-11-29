150 milyar dolarlık iddia: Deutsche Bank’a kara para soruşturması

Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde yaklaşık 170 kişilik ekiple kara para soruşturmasına yönelik olarak arama yapılıyor.

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde Frankfurt savcılığı ile federal polis yetkilileri tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

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AA’nın haberine göre, vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip sabah 6.00’dan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

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Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 avrodan işlem görüyor.