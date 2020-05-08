150 bin kişiye antikor testi: ‘Normalleşme’ sonuca göre planlanacak

Türkiye genelinde 150 bin kişiye örnekleme metoduyla antikor (Elisa) testi uygulanmaya başlayacak. Covid-19 hastalığını geçirip kanında antikor oluşanlara ‘bağışıklık belgesi’ verilmesi de gündemde.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre antikor testleri corona virüsüne karşı toplumdaki bağışıklık oranlarını ortaya çıkaracak.

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150 bin rakamı istatistikçilerin ve enfeksiyon uzmanlarının çalışması sonucu katsayı hesabıyla belirlendi. Çalışmadan sonuç alınabilmesi için bunun asgari düzey olduğu ifade dildi.

Örneklem oluşturulurken, yaş grupları, meslek grupları, kalabalık yerlerde çalışanlar ve kentlerin kıyı mahallelerinde yaşayanlar gibi gruplar belirlenecek.

İstanbul’da en az 35 bin

Uygulamada nüfus kriterleri esas alınacağı için en çok test İstanbul’da yapılacak. İstanbul için belirlenen rakamın en az 35 bin olacağı belirtildi. Diğer illerin nüfuslarına göre katsayı belirlenecek ve o ilin bağışıklık oranını vermesi için belirlenen sayıda test uygulanacak.

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Belirlenen kişilerden kan alınarak bir testten 45 dakikada sonuç alınacak. Tüm araştırmanın 15-20 sürmesi planlanıyor.

Yüzde 30 bağışıklık aranacak

Uzmanlar, normalleşme adımlarının çalışmanın sonuçlarına göre planlanacağını kaydetti. Burada esas kriter bağışıklık oranı olurken, bir şehirde normalleşme için en az yüzde 30 düzeyinde bağışıklık beklenecek.

Sınırlı sayıda test kiti alındığı için kurumların ve şirketlerin kendi testini yaptırması şimdilik söz konusu değil.

Bağışıklık belgesi

Antikor testi yapılan ve bağışıklık geliştirdiği ortaya çıkan kişilere bağışıklık belgesinin verilmesi de tartışılıyor.

Salgının sürmesi durumunda test sonuçlarına göre, havalimanı, otel, AVM gibi yerlerde çalışacak kişilerde bağışıklık belgesinin aranabileceği, halkla ilişkileri yürüten görevlerde hastalığı geçiren ve antikor oluşturan kişilerin alınabileceği belirtildi.

Yeterli değil

Bazı ülkelerde Covid-19 antikor testlerini baz alan bağışıklık belgelerinin, sosyal kısıtlamaların sona erdirilmesi için yeterli olmayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Bilim insanları, hastalığa karşı kazanılan bağışıklığın ne kadar sürdüğünden ve hastalığı yenmiş kişilerin virüsten ikinci kez enfekte olmaları halinde hastalığı yenebilecek yeterli sayıda antikoru bulundurup bulundurmadığından emin olmak gerektiğini ifade ediyor.