15 yıllık AKP iktidarının ekonomi raporu: 52 yılın cari açığı on katına çıktı

CHP, 15 yıllık AKP iktidarının ekonomik politikalarının sonuçlarını incelediği “15 Yılın Faturası- AKP’nin Ağır Tahribatı’’ adlı bir rapor yayınladı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre rapor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak sorumluluğunda hazırlandı.

Rapora göre 15 yılda 52 yılın toplam cari açığı 10’a katlandı. Son yedi yılda borcunu ödeyemeyen 852 bin kişi ceza aldı. Tüketicinin banka borcu 70 kat yükselirken, son beş yılda milyonerlerin sayısı 32 binden 108 bine çıktı.

Rapordan dikkat çeken detaylar şöyle:

*Aralık 2002’de 242.7 milyar lira olan devlet borcu 2016 yılının Aralık ayında 759.6 milyar liraya ulaştı.

*Aralık 2002’de özel sektörün dış borcu 43 milyar dolardan 2016 yılının Aralık ayında 293.7 milyar dolara ulaştı. 1988-2002 arası ortalama işsizlik yüzde sekiz iken, 2016’da işsizlik oranı yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.

*Aralık 2002’de 52 yılda verilen cari açık 43.7 milyar dolar iken 15 yıllık AKP iktidarında verilen cari açık 526.3 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı 888.9 milyar dolara yükseldi

* Aralık 2002’de 80 yıllık dış ticaret açığı 247 milyar dolar iken, 15 yıllık dış ticaret açığı 888.9 milyar dolara yükseldi.

* Aralık 2002’de karşılıksız çek tutarı 2.2 milyar lira iken, 2016 yılının Aralık ayında karşılıksız çek tutarı 27.7 milyar lira oldu. Yanlış politikalar nedeniyle son yedi yılda borcunu ödeyemeyen 852 bin kişi hapis cezası aldı. Aynı tarihlerde 0.8 milyar lira olan protestolu senet tutarı, 12.3 milyar lira oldu.

* Aralık 2002’de 2002’de 6.6 milyar lira olan banka borcu, 2016 yılının Aralık ayında yaklaşık 70 kat artarak 419.6 milyar liraya ulaştı. 15 yıl önce aile gelirinin borca oranı yüzde 4.7 iken, 15 yılın sonunda yüzde 57 oldu.

* Aralık 2002’de çiftçilerin 5.1 milyar lira olan banka borcu, 2016 yılının Aralık ayında 14 kattan fazla artarak 73.4 milyar lira oldu. Aynı tarihlerde bir kilogram ekmeğin fiyatı 1.03 lira iken, 15 yılda üç buçuk kat artarak 3.89 liraya ulaştı.

Kadına şiddet yüzde 1400 arttı

* Aralık 2002’de bir metreküp su 144 kuruş, bir kilovat elektrik ise 16 kuruş iken, 2016 yılının Aralık ayında bunlar sırasıyla 408 kuruş ve 42 kuruş oldu. Aynı tarihlerde bir metreküp doğalgaz 39 kuruştan 110 kuruşa, 12 kilogramlık tüp 21.4 liradan 64.5 liraya çıktı. 15 yılda devletin ödediği faiz 700 milyar lira, yurttaşların ödediği faiz ise 317 milyar lira oldu.

* Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye, 113 ülke arasında 99. sıraya düşerken, basın özgürlüğü sıralamasında ise 180 ülke içinde 151. sırada yer aldı.

* Son beş yılda 600 bin çocuk suça sürüklenirken çocuklara cinsel istismar yüzde 434, kadına şiddet yüzde 1400, boşanmalar yüzde 38, fuhuş yüzde 790, tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 231, uyuşturucu bağımlılığı yüzde 678, cinayet yüzde 261, cinsel taciz yüzde 499 arttı.