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15 yıl, 15 kupa: Galatasaray’da Sabri Sarıoğlu’na yeni sözleşme önerilmeyecek


Galatasaray’da sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona eren 32 yaşındaki futbolcu Sabri Sarıoğlu’yla yolların ayrılması kararı alındı.

Fotoğraf: twitter.com/GalatasaraySK

DHA’nın haberine göre sportif direktör Cenk Ergün bugün Sarıoğlu’nu arayarak yönetimin sözleşme uzatmama kararını bildirdi.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray’da 2001/02 sezonunda profesyonel olan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 466 maçta 23 gol ve 51 asiste imza attı.

Galatasaray’da geçirdiği 15 yılda 15 farklı teknik direktörle çalışan Sarıoğlu, altı Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve beş Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmama kararı hakkında Tiwtter’da paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

 

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