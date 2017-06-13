Galatasaray’da sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona eren 32 yaşındaki futbolcu Sabri Sarıoğlu’yla yolların ayrılması kararı alındı.

DHA’nın haberine göre sportif direktör Cenk Ergün bugün Sarıoğlu’nu arayarak yönetimin sözleşme uzatmama kararını bildirdi.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray’da 2001/02 sezonunda profesyonel olan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 466 maçta 23 gol ve 51 asiste imza attı.

Galatasaray’da geçirdiği 15 yılda 15 farklı teknik direktörle çalışan Sarıoğlu, altı Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve beş Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmama kararı hakkında Tiwtter’da paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

Bazen kendimi tek kişilik baraja çarpan Sabri Sarıoğlu’nun ortası gibi hissediyorum. — Değişik ruh hali (@degisikruhhali) 13 Haziran 2017

Sağ bek lazım mı 🙁 @0smanlisporFK — Sabri Reyiz (@SabriReyiziniz) 13 Haziran 2017

Sabri Sarıoğlu İle Yolların ayrıldığını öğrenince biz 😊😊 pic.twitter.com/rgk49jobXf — The Lion King Tayfa (@TheLionKingTyF) 13 Haziran 2017

Stay with us reis

Sabri Sarıoğlu pic.twitter.com/bzRZHRo535 — Marquis De Jek D. (@MisterJekDanyel) 13 Haziran 2017

Sabri’nin arkasından ağladıkları kadar Hagi’nin arkasından ağlamadılar,

Ağlasalardı Hagi 40 yaşına kadar kalırdı Galatasarayda — BOMBARASİ (@bombarasi) 13 Haziran 2017

Sabri Sarıoğlu şu koskoca takımda tekmeye kafa sokan tek adamdı takımın tüm problemleri bitti de Sabri ile mi çözülecek sorunlar??? — AHMET CAN ® (@CanAhmet) 13 Haziran 2017

Ne demek Sabri ile yollar ayrıldı ben boşuna mı kombine aldım — koray ERKAHRAMAN (@korayerkahraman) 13 Haziran 2017

Bir devir kapandı…

Ağlasın kale arkaları, hedefini şaşıran toplar…

Evlat işte, kızsak ta sevdik yine de…

Güle güle Sabri Sarıoğlu 😫 pic.twitter.com/KSYXjUlqau — Hopdedik Ayhan (@hopdedikayhan) 13 Haziran 2017

Sabri’nin gönderilmesi konusu cok hassas. Bugün tepki veren basın mensupları içerden bilgi alan sızdırma yapan kişiler. Kaynakları kesildi. — Andreas Fleurquin (@Fleurquin10) 13 Haziran 2017

Sabri Sarıoğlu’nun takımdan ayrıldığına seviniyorum ama Bu adam 18 yıldır Galatasaray formasını terletti. Jübile maçı yaptırmak gerekiyor. — Pops Emre-Bonsu (@EmreErgenekon) 13 Haziran 2017

Sağ bek bulamayıp Sabri Sarıoğlu’na tekrar imza attırmazlarsa bende bişi bilmiyom 🙂 — Hakan Atsız (@atszh) 13 Haziran 2017