15 yaşındaki tacizci gözaltında: Tuvaletimi yapıyordum

Eğer bir yük varsa ortada, budur işte. Kendi ölmüşlerinden dahi utanmadan, bu riya üzerine oturttuğu kendi ikbali için hâlâ “Örfümüz… kültürümüz…” diyebilenlere karşı o dünyayı belki de zıplayarak yerinden oynatacaklar için sessizliği bozma iradesi.