15 yaşındaki tacizci gözaltında: Tuvaletimi yapıyordum

Bursa’da sokakta 18 yaşındaki kadını taciz eden çocuk gözaltına alındı. 15 yaşındaki Suriyeli, “Tuvaletimi yapıyordum” dedi.
Gözde Ş., Yıldırım ilçesinde 23 Mart’ta saat 07:30 sıralarında işe giderken kendisini takip eden kişinin videosunu çekerek Twitter hesabında paylamıştı. Şüphelinin, pantolonunu çıkararak kadın cinsel organını gösterdiği görülmüştü.
Görüntünün paylaşılması üzerine harekete geçen polis, 150 kamerayı inceleyerek tacizciyi montunda tespit etti.
Suriyeli 15 yaşındaki K.A. gece yarısı gözaltına alınarak çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
K.A., ilk ifadesinde, “Tuvaletimi yapıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Görüntüde kaçan kişi benim” dedi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.