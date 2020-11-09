15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti: Soruşturma açıldı

Eskişehir’de, kronik astım hastası 15 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde bir evde ailesiyle yaşayan Fatmanur Yücel, önceki gece arkadaşlarıyla dışarıya çıktı.
Yücel, Yenidoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde bir arkadaşına ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri genç kızı, kalp masajı yaparak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yücel, kurtarılamadı.
Yücel, dün Erenköy Mahallesi’ndeki camide kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yücel’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında beraber dışarıya çıktığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.