1,5 yaşındaki kızına aylarca işkence yapıp öldürmek isteyen kadın tutuklandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde henüz 1,5 yaşında olan kızına işkence yaparak öldürmek isteyen anne tutuklandı.

Bebekteki işkence izleri birçok farklı dönemde çekilen fotoğrafta görülebiliyor. (DHA)

DHA’nın haberine göre işkence mağduru 1,5 yaşındaki Mira, 12 yıldır evli olan Ezgi K. ile Eray K. çiftinin üçüncü çocukları.

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Mira, doğumunun ardından çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı. Henüz bir aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden kan gelen, vücudunda morluklar oluşan Mira’ya birçok doktor baktı ancak teşhis konulamadı.

Doktor şüphelendi

Mira, Ağustos 2018’te, henüz dokuz aylıkken ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kafatası ve karnındaki çatlaklar ve kanama ile vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler ve morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor anne Ezgi K. ile konuştu.

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Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor durumu polise bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Savcılık tarafından hakkında ‘eziyet ve işkence’ suçundan soruşturma başlatılan anne gözaltına alınarak Avcılar Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Anne iki kere serbest kaldı

Buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne serbest bırakıldı. Mira’nın rahatsızlıkları ise devam etti. Mira, 20 Ağustos 2018’de aynı şikayetlerle Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.

Yakalanacağını anlayınca teslim oldu

Ezgi K.

Son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırılan bebek tedaviye alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağını anlayan anne de 9 Şubat’ta Avcılar Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Yavaş yavaş öldürmek istemiş

‘Anne’ Ezgi K., daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını, pişman olduğunu öne sürdü.

Anne, bebeğinin vücuduna doğduğu günden bu yana şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı. Hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti.

Savcılığa sevk edilen kadın buradaki ifadesinde de “Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım” dedi.

Kızının doğduktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle bir ay hastanede yattığını anlatan kadın şunları söyledi: “Kızımı sevemedim, ona ısınamadım. İşkence yapmaya karar verdim. Bir aylıktan itibaren düzenli olarak şırınga iğnesi ile ağzının içine, burun içine, kulak içine, göbek deliğine batırarak vücudundan kan gelmesini sağladım. Sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Taburcu olup eve geldiğinde de aynı şekilde şırınga iğnesi ile vücudunun çeşitli yerlerini kanatarak, kafatasına, gözlerinin ortasına, bacaklarına, kollarına, göğüs kısmına jiletle kesikler atarak eziyet etmeye devam ettim. Hastanede tedavi gördüğü sırada tuvaletten şırıngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından enjekte ettim. Evde de çamaşır suyunu yine şırıngayla damarından verdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben inkar etmiştim. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum.”

Kadın mahkeme tarafından tutuklanırken babasıyla yaşayan bebeğin sağlığına kavuşmaya başladığı bildirildi.