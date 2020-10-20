15 yaşındaki kız çocuğunu istismarla suçlanan sanığa 23 yıl dokuz ay hapis

Kayseri’de, 15 yaşındaki bir kız çocuğunu istimar ettiği suçlamasıyla yargılanan 22 yaşındaki sanığa 23 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Umut G., 30 Kasım 2019’da 15 yaşındaki F.T.’yi istismar ettiği suçlamasıyla ‘cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından tutuklanmıştı.

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Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savunma yapan Umut G., suçlamaları reddetti. Sanık, şunları söyledi: “Mağdur ile normal bir arkadaşlığımız vardı. Kız arkadaşım, F.T. ile görüşmememi istediği için mağdurla arkadaşlığımızı sonlandırdım. İki ay sonra benim hakkımda şikayetçi olmuş. Araç ile normal olarak dolaştık.”

Mahkeme, sanığa ‘cinsel istismar’ suçundan 20 yıl, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan da üç yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.