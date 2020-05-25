15 yaşındaki kız çocuğu yürüyemeyen babasını taşıyarak 1200 kilometre pedal çevirdi ve ‘eve’ döndü

Hindistan’da, köyünden çalışmak için gittiği Gurugram’da kaza geçiren babasıyla ‘eve dönebilmek’ için 1200 kilometre pedal çeviren 15 yaşındaki Jyoti Kumari’nin çabası sosyal medya ve dünya basınında ses getirdi.

Fotoğraflar: BBC

Bihar eyaletinin Darbhanga köyünde yaşayan Mohan Pasvan, başkent Yeni Delhi’ye 30 kilometre mesafedeki Gurugram’da, üç tekerlekli taksi (rikşa) şoförlüğü yaparak ailesine para yolluyordu. Ocak sonunda kaza geçirdi. Bunun üzerine kızı Jyoti Kumari yanına gitti. Bir süre sonra Covid-19 salgını başladı ve 25 Mart’ta ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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İkilinin kirayı ödeyecek, gıda ve ilaç alacak parası kalmadı. Ev sahibi evi boşaltmaları yönünde baskı yapıyordu. Köylerine dönmek istediler. Ancak, yasak ilan edildikten sonra toplu ve şehirlerarası ulaşım yolları da kapandığı için evden başka eyalete giden birçok göçmen işçi ve ailesi gibi bulundukları yerde mahsur kaldılar.

Durumun vahametini gören Kumari, babasını da alıp bisikletle eve dönmeyi teklif etti. Yürüyemeyen babası, “Olmaz ben sana çok ağır gelirim. O kadar yolu nasıl gideceksin” diye itiraz etti önce ama başka çareleri olmadığını bildiği için ikna oldu ve ikili yola koyuldu.

10 gün pedal çeviren Kumari, yüzlerce kilometre yolu bir hafta önce tamamladı. Babasını her gün biraz daha artan hava sıcaklığına rağmen yüzlerce kilometre taşıyan Kumari yolculuğu BBC’ye şu sözlerle anlattı:

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“Gurugram’da kalsak açlıktan ölecektik, evden atılacaktık. Başka çaremiz yoktu. Yolda tanımadığımız insanların verdiği su ve yiyeceklerle ayakta kaldık ama saatlerce aç kaldığımız oldu. Çok zor bir yolculuktu. Neyse ki başardık. Evimizdeyiz.”

Babası ise çok zor bir iş başaran kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Annesi ve amcasına kavuşan sekizinci sınıf öğrencisi Kumari’ye Hindistan Bisiklet Federasyonu’ndan profesyonel sporcu olması yönünde teklif geldi ancak o, önce eğitimini tamamlamak istediğini söyleyerek teklifi nazikçe reddetti.

Kumari’nin zorlu yolculuğu dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı da vardı. Ivanka Trump, Twitter’da, “Sevgi ve dayanıklılığın sembolü olan bir yolculuk” yazarak Hintli öğrenciyi övdü.

4 bin 24 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Hindistan’da, milyonarca işçi evinden uzakta mahsur kaldı. Birçoğu Kumari ve babası gibi bisikletle veya kilometrelerce yürüyerek evine dönmeye çalıştı. Bu ayın başında kısıtlı da olsa göçmen işçilerin eve dönmesini sağlamak için tren ve otobüs seferleri başlatıldı.