15 yaşındaki kız çocuğu Ankara Kalesi’nden uçuruma düştü; ağır yaralandı

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon TL’nin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmasına karar verildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağış da bu vakfa devredilmiş ancak vakfın kayıtlı adresinin boş olduğu tespit edilmişti.