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Yaramazlara biraz batar!

15 yaşındaki kız çocuğu Ankara Kalesi’nden uçuruma düştü; ağır yaralandı

Ankara Kalesi’nde, surlardan düşen Berfin K. (15) ağır yaralandı. Polis ekipleri kız çocuğunun Kale’den nasıl düştüğünü araştırıyor.

Fotoğraf: DHA

Berfin K., dün gece saat 23:30’da, henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma düştü. Olayı gören güvenlik görevlileri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kurtarma ekipleri, Berfin K.’nın düştüğü uçuruma güçlükle ulaştı ve operasyonu başlattı. Ağır yaralanan Berfin K. ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berfin K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

15 yaşındaki kız çocuğunun, Kale’den nasıl düştüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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