15 yaşındaki çocuk annesine silah çeken babasını öldürdü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan M. Ü. (15), annesiyle kavga ederken silah çeken babası Hakan Ü.’nün (40) elindeki tabancayı alıp onu başından vurarak öldürdü.
Olay saat 02:00 sıralarında Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi’ndeki bir apartmandaki evde yaşandı. Hakan Ü. ile eşi S. Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Hakan Ü. tabancasını çekip eşine doğrulttu.
Bu sırada araya giren oğulları M. Ü. tabancayı babasının elinden aldı ve Hakan Ü.’yü vurdu. Hakan Ü., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
M. Ü. polis tarafından gözaltına alındı. Hakan Ü.’nün eşi ve oğluna şiddet uyguladığı ileri sürüldü.