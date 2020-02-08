Diken

Yaramazlara biraz batar!

15 yaşındaki çocuk annesine silah çeken babasını öldürdü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan M. Ü. (15), annesiyle kavga ederken silah çeken babası Hakan Ü.’nün (40) elindeki tabancayı alıp onu başından vurarak öldürdü.​

Fotoğraf: DHA

Olay saat 02:00 sıralarında Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi’ndeki bir apartmandaki evde yaşandı. Hakan Ü. ile eşi S. Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Hakan Ü. tabancasını çekip eşine doğrulttu.

Reklam

Bu sırada araya giren oğulları M. Ü. tabancayı babasının elinden aldı ve Hakan Ü.’yü vurdu. Hakan Ü., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

M. Ü. polis tarafından gözaltına alındı. Hakan Ü.’nün eşi ve oğluna şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

SON HABERLER

‘Çın Sabahta’ buluşalım

Şehir Tiyatroları’nda geçtiğimiz günlerde galası yapılan ‘Çın Sabahta’ oyunu; bu yalnız sevgisiz gündelik hayatın içinde, birbirine tesadüfen komşu olan iki kadının birbirlerine nasıl iyi geldiklerini anlatıyor.

Herhangi bir uzvu kıpırdadığında heyecan yaratabilen muhalefet!

Boykotun süresi ve sonucunun pek önemi yok bana kalırsa; sabah akşam horlanan, sövülen, ödediği vergi ‘israf’ nedeniyle heba edilen, çoluk çocuğunun geleceği karartılan ve akıllarıyla dalga geçilen milyonlarca insanın deneyimlediği, eğitici-dönüştürücü işlevi olan her ‘yurttaşlık anı’ önemli…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...