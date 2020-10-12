15 yaşındaki çocuk annesinden nakledilen böbrek sayesinde sağlığına kavuştu

Aydın’da diyaliz tedavisi gören 15 yaşındaki çocuk, annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Taner Aslan’a, geçen yıl kusma şikayetiyle götürüldüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

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Hastanede bir süre diyaliz tedavisi gören çocuğa, annesi Asya Aslan böbreğini vermek istedi. Tetkiklerde annenin böbreğinin uygun olduğu anlaşılınca ameliyata karar verildi.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran, Doç. Dr. Murat Yılmaz, Doç. Dr. Mahir Kırnap ve Çocuk Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferah Sönmez’in katıldığı operasyonla, anneden alınan böbrek çocuğa nakledildi.

Demirkıran, hastanelerinde bu yaştaki birine ilk kez böbrek nakli yapıldığını belirterek, “Hastamız şu an gayet iyi durumda. Taburcu edilmeyi bekliyor. Annesinin sağlık durumu da iyi” dedi.

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Taner Aslan ise sağlığına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, annesini çok sevdiğini ifade etti.

Doktorlar, Aslan’a annesinin böbreği nakledilebildiği için şanslı olduğunu belirterek organ bağışının önemine dikkat çekti.