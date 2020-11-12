15 yaşındaki çocuğun futbolcu olma hayaliyle çıktığı yolculuk ölümle bitti: Babası tutuklandı

Afrika ülkesi Senagal’den, iyi bir gelecek için, futbolcu olma hayaliyle umuda yolculuğa çıkan 15 yaşındaki bir çocuk hedefi Avrupa’ya varamadan hayatını kaybetti. İnsan kaçakçılarına para vererek onu yollayan babası tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Adı açıklanmayan, lakabı Doudou olan çocuk babası tarafından yasa dışı yollardan Avrupa’ya göçmen taşıyan bir gruba 450 dolar (3 bin 460 lira) verilerek İspanya’ya yollandı. Çocuk İspanya’dan İtalya’daki bir futbol eğitim merkezine yollanacaktı.

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Ancak, botla yapılan yolcuk sırasında hastalanıp hayatını kaybetti ve cansız bedeni denize atıldı.

Çocuğun ölümü, yakın geçmişte ülkeden ayrılıp Avrupa’ya göç etmeye çalışanların sayısının arttığı Senegal’de büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu.

Polis, çocuğun babasını tutukladı.