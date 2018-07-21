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Yaramazlara biraz batar!

15 yaşındaki çocuğu bıçaklayan özel güvenlik mahkemeye çıkmadan serbest

 

İzmir’de tuvalete izinsiz girdiği için 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayan özel güvenlik görevlisi, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Özel güvenlik. (Fotoğraf: DHA)

DHA’nın haberine göre 15 yaşındaki lise öğrencisi A.Ş., geçen perşembe saat 03.00 sıralarında belediyenin yanındaki umumi tuvalete kız arkadaşıyla birlikte girdi.

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Kafenin güvenlik görevlisi Ejder Ö., sensörlü ışığın yanmasının ardından içeride biri olduğunu anlayarak kapıyı açtı.

Güvenlik görevlisinin kapıyı açınca A.Ş.’ye tekme attığı, çocuğun da yumrukla karşılık verdiği iddia edildi. Güvenlik görevlisi, bıçak çekerek çocuğu alnından yaraladı. Bu sırada A.Ş.’nin arkadaşı da dışarı çıktı.

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Bıçaklanan çocuk

İhbar üzerine giden sağlık ekipleri, A.Ş.’yi ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. A.Ş.’nin göz çevresindeki kemiklerinde kırıklar tespit edildi. Tedavisine bir süre hastanede devam edilen A.Ş., dün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Polis olaydan sonra Ejder Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ejder Ö., savcılıkça serbest bırakıldı.


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