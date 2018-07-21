15 yaşındaki çocuğu bıçaklayan özel güvenlik mahkemeye çıkmadan serbest

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 51 yaşındaki Mustafa Duran boşanma aşamasında olduğu eşinin iki ağabeyini, bir yengesini ve iki komşunu öldürdü, eşi ve kızı dahil dört kişiyi yaraladı. Duran hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu, bir hafta önce de kardeşlerinin eşinin ailesini tehlikeye karşı uyardığı ortaya çıktı.