15 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 16 yıl sekiz ay ağır hapis

Mersin’de birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanan adam, 16 yıl sekiz ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

İlyas Yazırlıoğlu (39) iddiaya göre geçtiğimiz yıl mart ayında, birlikte yaşadığı G.D.’nin 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı M.A.’ya cinsel istismarda bulundu. M.A. olayı annesi G.D.’ye anlattı.

Annenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mersin Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan alınan raporda da istismar bulgusuna yer verildi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, Yazırlıoğlu hakkında ‘küçük yaştaki kıza cinsel istismar’ suçundan Mersin 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Avukatlar reddetti

Mahkeme kararını 5’inci celsede verdi.

Tutuksuz olarak duruşmada hazır bulunan Yazırlıoğlu’nun avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek şöyle savunma yaptı: “Müvekkilimiz birlikte yaşadığı kadınla kavgasından sonra bu suçlamaya maruz kalmıştır. Yapılan şantajlara ve tehditlere boyun eğmemiş, bunu yargıya taşımıştır. Bu kavgadan sonra müvekkilimiz cinsel istismar iddiasıyla karşıya kalmıştır. Suçlu olan, parası da olan bir insan niye bu konuyu yargıya taşısın? Annenin intikam uğruna çocuğunu yönlendirmesiyle bu suçlama yapılmıştır.”

Mahkeme, 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdığı Yazırlıoğlu hakkında tutuklama kararı verdi. Yazırlıoğlu Mersin E Tipi Cezaevi’ne götürülürken, sanık avukatları kararı temyiz edeceklerini belirtti.