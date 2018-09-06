15 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete’de yayınlanan atamalar şöyle:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı.
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çalış.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Diler.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Niyazi Can.
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa.
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan.
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Babür Özçelik.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vural Kavuncu.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut.