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Yaramazlara biraz batar!

15 tonluk mandalina hırsızlığı: İki kişi tutuklandı

Adana’da narenciye bahçesinden 15 ton mandalina çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Cırık Mahallesi’ndeki narenciye bahçesinden yaklaşık 15 ton mandalina çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Mandalinaları Cebrail A. (34) ve Nurettin A.’nın (41) çaldığı, Ali K.’nın (40) da onlara yardım ettiği belirlendi.

Şüphelilerin Yunusoğlu Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler üçünü de gözaltına aldı.

Zanlıların adresindeki kamyonetin kasasında bulunan 5 ton mandalina da bahçe sahibine teslim edildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cebrail A. ve Nurettin A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ali K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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