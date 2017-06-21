15 Temmuz programı: Gece boyu sela, Millet Camii’nde namaz, Meclis’te özel oturum

Darbe girişiminin birinci yıldönümünde yurttaşların akşam vakti sokağa çağırılacağı, gece boyu sela okunacağı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ertesi gün ‘Ak Saray’da namaz kılacağı belirtildi.

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre AKP yurttaşların yaşamını yitirdiği ‘Ak Saray,’ birinci köprü ve Polis Özel Harekât gibi noktalarda törenler düzenlenmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda yurttaşlara sokağa çıkma çağrısı yapılacak ve gece boyunca sela okunacak. Ankara ve İstanbul’da ise inşa edilen anıtların açılışı yapılacak.

Meclis’te özel oturum

Erdoğan ise 16 Temmuz sabah namazını ‘Ak Saray’da bulunan Beştepe Millet Camii’nde yurttaşlarla birlikte kılacak.

15 Temmuz gecesi Meclis’in vurulduğu saat 02.37’de de özel oturum düzenlenmesi kararlaştırıldı.