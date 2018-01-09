15 Temmuz’un ‘sıkıyönetim komutanları listesi’nde adı geçen 18 generale tahliye

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan listelerde adları ‘sıkıyönetim komutanları’ arasında geçtiği için tutuklanan generallerden 18’i tahliye edildi.

15 Temmuz sonrası ortaya çıkan ‘Yurtta Sulh Konseyi – Mehmet Partigöç’ imzalı belgede çok sayıda komutanın adı, darbe sonrası kurulacak askeri yönetimin sıkıyönetim komutanları arasına yazılmıştı. Bu nedenle tutuklanan askerler adlarının kendi inisiyatifleri dışında listeye yazıldığını ve darbeyle ilgisi olmadığı yönünde savunma yapıyordu. Sadece listede adı geçen ancak haklarında başka delil bulunamayan dört general, suç vasfının değişme ihtimali olduğu değerlendirmesi yapılarak İzmir’deki davada tahliye edildi. Böylece ‘sıkıyönetim komutanları’ listesinde bulunan generaller arasında tahliye edilenlerin sayısı 18’e çıktı.

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Sözcü’den Asuman Aranca’nın yaptığı derlemeye göre, tahliye edilen ‘sıkıyönetim listesi’ndeki komutanlar şöyle:

İstanbul: 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün adı darbecilerin atama listesinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu. 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı tavır aldığı anlaşılan Öztürk, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edildi. Öztürk’ün yanı sıra, sıkıyönetim listesinde adı geçen diğer eski komutanlar Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak ve Tuğgeneral Ali Akyürek de tahliye oldu.

Ankara: Adları atama listesinde yer aldığı için tutuklanan eski Tuğgeneraller Murat Yaygın ve Celalettin Çoban ile Tuğamiral Ercan İnceoğlu, Ankara 19’uncu Ceza Mahkemesi’nce tahliye edildi. 15 Temmuz’da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Başkanı olan Murat Yaygın listeye göre Devlet Personel Başkanı’ydı. MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı olan Celalettin Çoban da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na getirilmişti. MSB’de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı olan Ercan İnceoğlu da listede Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı’na atanmıştı. Listede adı olan eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutcu da, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edildi.

Malatya: Eski 2’nci Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım da sıkıyönetim listesinde adı geçtiği için tutuklandı. Yargılandığı Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen nisan ayında tahliye edilen Yıldırım, bir hafta sonra savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Ancak Yıldırım, geçen hafta görülen duruşmada serbest bırakılan dört isimden biri oldu.

Afyon: Sıkıyönetim listesinde ismi yer alan Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez de yargılandığı Afyon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edildi.

Tokat: Eski Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan da, atama listesinde Tokat Sıkıyönetim Komutanı olarak görünüyordu. Arslan da tutuklanmasından bir yıl sonra tahliye edildi.

İzmir: İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen davada, eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter tahliye edildi.

Şırnak: Şırnak’ta, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar listede, Şırnak Sıkıyönetim Komutanı olarak görünüyordu. Baysar ile Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, listede isimleri geçmesine karşın darbe karşıtı oldukları anlaşılınca, suç vasfının değişmesi ihtimali göz önüne alınarak tahliye edildi.