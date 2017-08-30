15 Temmuz’un ‘kilit ismi’ tümgeneralin kardeşi, Erdoğan’ın başdanışmanlığına getirildi

Darbe girişiminin kilit isimlerinden tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığına getirildi.
Tümgeneral Dişli, 15 Temmuz akşamı darbe bildirisi imzalatılmak istenen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yanındaki subaylardandı.
Dişli’nin kardeşi AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı oldu.
Atamayı, AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu: “Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirilen milletvekilimiz Şaban Dişli’ye başarılar diliyorum. Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun.”
Şaban Dişli, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde de başdanışmanlığını yapmıştı.