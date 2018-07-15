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Yaramazlara biraz batar!

15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde binlerce insan Şehitler Köprüsü’nde

 

Darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle binlerce insan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitti.

Fotoğraf: DHA

Köprü, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ikinci yıldönümü etkinlikleri nedeniyle bugün saat 14.00’de trafiğe kapatılmıştı.

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Akşam saatlerinden itibaren ellerinde Türk bayrakları olan yurttaşlar kentin dört bir yanından köprüye gitti.

Yurttaşlar bayrakları sallayarak ‘Recep Tayyip Erdoğan’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Her Türk asker doğar’, ‘Meclis’te PKK istemiyoruz’ ve ‘İşte ordu işte komutan’ sloganları attı, tekbir getirdi.

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Programda Kuran-ı Kerim okunurken, darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin isimleri de tek tek sayıldı. Programda İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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