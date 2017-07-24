’15 Temmuz’dan sonra halk tatil yapamadı’ diyen turizmciler: Avrupalılar gelmiyor

Darbe girişiminin ardından halkın tatil yapamadığını söyleyen turizmciler, Avrupalı turistlerin Türkiye’ye artık gelmediğini belirtti.

Bu görüşün sahibi Cumhuriyet’ten Şehriban Kaya’ya konuşan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran.

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Türkiye’de turizmin iki ay çalışıp 12 aylık giderleri karşılamaya çalışmak olduğunu ifade eden Onaran, geçmişte doluluk oranlarını altı ve dokuz aya çıkardıklarını belirterek şöyle konuştu: “Son iki yılda yaşadıklarımız bizi öyle geriye götürdü ki… Fiyatlar neredeyse 10 yıldan daha fazla geriye gitti. Bu İstanbul için de Antalya için de geçerli. İstanbul’daki fiyatlar yüzde 40’lar civarında düştü. İç turizm için son üç yıldır fiyatlarda artışa gidilmedi. İki yılda enflasyon karşısında yüzde 20’lik kayıp var.”

‘Politik söylemler rol oynuyor’

Türkiye’ye gelen turistin yarıdan fazlasının Avrupa’dan geldiğini söyleyen Onaran, politik söylemlerin değişmesi gerektiğini kaydederek, “Hâlâ Avrupa pazarı düşüşte. Avrupa bölgesi artık ben Türkiye’ye gelmem diyor. Bunda politik söylemler çok rol oynuyor. Bunları aşmamız lazım” dedi.

‘Esas gelir yabancı turistten’

Onaran, iç turizmde bu yıl ciddi hareketlilik hareketlilik olduğunu, ancak esas gelirin yabancı turistlerden aktığını söyledi: “2016’nın yaz tatilini halk maalesef 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı yapamadı. Hem çok ciddi iptaller yaşandı, hem de insanlar rezervasyon yapmadı. Bizim işimizin yüzde Yüzde 90 yurt dışı. Çok büyük bölümü geçen yıl iptal etti. Darbe girişiminden sonraki ilk iki ay tamamen durdu. OHAL’den dolayı izin almak ve yurt dışına gitmek çok zordu. Yüzde 20’lik iptal senenin ikinci yarısına yansıdı.”