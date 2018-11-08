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Yaramazlara biraz batar!

15 Temmuz’dan sonra atanan il jandarma komutanına ‘FETÖ’den hapis

Darbe girişiminden sonra atanan ancak kısa süre sonra görevden alınan eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Ali Türk’e ‘FETÖ üyeliği’nden yedi buçuk yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

Türk’ün selefi Akkuş, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini sırasında kendisinin ‘Bursa sıkıyönetim komutanı’ diye tanıttığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Komutan olarak atanan Türk ise daha sonra görevden alınmıştı. Türk, Ankara’da yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 22 Ağustos’da Bursa’da gözaltına alınarak Ankara’da tutuklanmıştı.

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Türk

Türk hakkında Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Meclis’i ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ ve ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçlarından üç kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Türk hakkında hazırlanan iddianamede, darbecilerle fikir ve eylem işbirliği içinde olduğu, ‘ByLock’ kullandığı öne sürüldü.

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Mahkeme, savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Türk’e ‘FETÖ üyeliği’nden yedi yıl altı ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk hali sürecek.


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