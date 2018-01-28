15 Temmuz’da yaralanan eski polis AKP’den istifa etti: Temizlik yapılmadıkça destek yok

Darbe girişimi sırasında yaralanan eski polis ‘siyasi temizlik’ yapılana kadar AKP’ye destek vermeyeceğini belirterek istifa etti.

Facebook’tan parti genel merkezine gönderdiği dilekçesini yayınlayan Murat Daşdemir, ‘FETÖ’nün kumpasları’yla polislikten atıldığını belirterek hiçbir zaman partisine küsmediğini anlattı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haricinde AKP teşkilatına hakkını helal etmediğini aktaran Daşdemir, ‘düne kadar FETÖ’nün bahçesinde gezip şimdi FETÖ’ye düşmanlık rolü yapanların’ temizlenmedikçe partiye destek vermeyeceğini kaydetti.

“O gece valiye pantolon indirmek için sokağa çıkmadım” diyen Daşdemir, AKP’li siyasetçilerin yaralandığı yeri dahi sorarak kendisini ‘imtihana tabi tuttuğunu’ dile getirdi.

Eski polisin dilekçesi şöyle: