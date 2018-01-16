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Yaramazlara biraz batar!

15 Temmuz’da salaya tepki gösterip caminin camını kıran başkana hapis cezası

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Bilecik’in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi sala verilmesine tepki gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davada üç yıl dokuz ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Ödüpek, iddiaya göre 15 Temmuz’da caminin camlarını kırdı, salayı okuyan görevliyi tartakladı.

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Suçlamaları kabul etmeyen Ödübek olayın ardından, “Paralelci terör örgütünün ülkeye el koyduğunu düşünerek zamansız okunan ezanın halkı galeyana getirmesini önlemek amacıyla camiye gittik” diyerek kendini savundu.

Müslüman olduğunu ve kesinlikle ezana karşı olmadığını belirten başkan Ödübek, partisinin zarar görmemesi için de MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

İnhisar Belediye Başkanı Ödübek hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasında Ödüpek, ‘milli duygulara hakaret, görevli memura direnmek ve hakaret’ suçlarından üç yıl dokuz ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.


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