15 Temmuz’da ‘beş tankı durduran kahraman’ akraba dayağıyla ‘gazi’ olmuş

Darbe girişiminin ardından adından ‘beş tankı durduran kahraman’ diye söz edilen Zafer Onaran’ın kavgada yaralandığı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Nurettin Kurt’un habeine göre darbe girişiminin ardından çenesi kırıldığı için tedavi gören Onaran, basına 15 Temmuz gecesi tankları durdurmak isterken yaralandığını anlattı. Bunun üzerine ‘beş tankı durduran kahraman’ diye adı manşetlere çıkan Onaran, eşi Aysel Onaran aracılığıyla Sincan kaymakamlığına ‘gazilik’ için başvurdu. Hastane masrafları ödenen Onaran’ın hesabına para yatırıldı.

Haklarından vazgeçti

Ancak akrabası Beytullah Koca ise karakola giderek “Ne kahramanı… 16 Temmuz’da kavga ettik, çenesini ben kırdım, devleti dolandırıyor” dedi ve Onaran’dan şikayetçi oldu.

Savcılığın, ‘kamu kurumunu dolandırmak’ suçundan dava açmasının ardından Onaran aldığı paraları iade ederken, kaymakamlığa da dilekçe verip gazilik haklarından vazgeçti.

‘Ben öyle bir şey demedim’

Aysel Onaran, ifadesinde “Bizzat kaymakamlığa müracaat etmedim. Kaymakamlıktan eve kâğıt geldi. Eşimle PTT’ye gittik, para verdiler. Hakkımızda şikâyette bulunan kişi, paranın yarısını istedi. Vermeyince iftira attı” dedi.

Zafer Onaran ise, “Darbe gecesi Kızılay’a gittim. Tanka çıkmak isterken aniden durunca çenemi tanka çarptım. 16 Temmuz sabahı eve geldim, öğlenden sonra ağrı başlayınca hastaneye gittim. Çenem kırılmış tedavi için yatırdılar. Konuşamıyordum, gazeteciye ‘Beş tankı durdurdum’ diye beyanda bulunmadım. Gazeteci bilgim dışında haber yapmış” dedi.

Araştırma yapmadan ödeme yapan kaymakamlığı suçlayan mahkeme, olayın ‘dolandırıcılık’ kapsamına girmediğini belirterek 15 Haziran’da çift hakkında beraat kararı verdi.