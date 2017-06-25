15 Temmuz’a ‘denk gelen’ dört düğünün incelenmesi istendi

Üçü darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz’a, biri de 16 Temmuz’a denk gelen dört düğünün incelenmesi talep edildi.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, TBMM başkanlığının da avukatlığını üstlenen avukatı Faik Işık, İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne Meclis başkanlığı adına dilekçe vererek darbe girişimi davasına katılma talebinde bulundu.

Darbe girişimi hazırlıklarının terör tatbikatları ile maskelendiği ifade edilen dilekçede darbe girişimi gününde gerçekleşen dört düğünün incelenmesi gerektiği belirtildi.

‘Bayram ziyaretleri görüntüsü altında yüz yüze temas gerçekleştirildi’

15 Temmuz öncesi NATO üslerindeki hareketlilik ve sonrasındaki gelişmelere de dikkat çekilen dilekçede “KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme) eğitimleri veya ‘büyük terör olayları’ ihtimaline hazırlık maskelemeleri altında tatbikatlar yapılmak suretiyle masum er, erbaş ve darbeden habersiz personelin ve çıkartılan söylentiler ile tüm kamuoyunun psikolojik olarak yanıltılmaya hazır hale getirildiği, darbe tarihi belirlemesinde; askeri okullardaki mezuniyet törenleri, birliklerdeki atamalar, izin tarihleri gibi dikkat çekmeyecek rutin faaliyetler arkasına saklanabilmek için dikkate alındığı, dört düğünün aynı güne rast gelmesi de ayrıca incelenmelidir. Son hazırlıkların tamamlanması için dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinden istifadenin hesaplandığı, bayram ziyaretleri görüntüsü altında yüz yüze temaslar gerçekleştirildiği…” ifadeleri kullanıldı.

Dört düğün dilekçede

15 Temmuz akşamı Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver’in kızının Moda Deniz Kulübü’nde düğününün olduğu ve buna Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Hava Kuvvetleri komuta kademesinin katıldığı hatırlatılan dilekçede, Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Zekai Aksakallı’nın 5 Temmuz’da 19.00’dan sonra Tümgeneral Burhanettin Aktı’nın kızının düğünü için Ankara Gazi Orduevi’ne gittiği de ifade edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu 15 Temmuz’da saat 19.30 sıralarında Yeşilköy’deki Çınar Otel’de ailesiyle bir düğüne katıldığı kaydedilen dilekçede, şöyle dendi: “Son düğün 16 Temmuz 2016’da Fenerbahçe Orduevi’nde yapılacaktı. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin oğlunun düğünüydü. Sanık Tuğamiral Hayrettin İmren ifadesinde özetle şöyle demişti: ‘Ömer Faruk Harmancık isimli tuğamiral bana ‘15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan sabaha karşı 03.30’da darbe yapılacağını söyledi. 16 Temmuz’da Veysel Kösele’nin Fenerbahçe Orduevi’nde oğlunun düğünü olacağını ve cuma akşamı Genelkurmay Başkanı dahil kuvvet komutanlarının Orduevi’nde olacaklarını, gece Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının odasına orduevi müdürünün yardımı ile zorla girilerek kendilerinin ikna edileceklerini söyledi.”