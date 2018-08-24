15 Temmuz sonrası: Türkiye’den Yunanistan’a iltica talebi 38 kat arttı

Son iki yılda toplam 3 bin 189 Türk vatandaşı Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu. 2013- 2016 yılları arasında 100 kişi iltica için başvururken, darbe girişiminden sonra bu sayı 38 kat arttı.

DHA’nın Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın İltica Hizmetleri verilerinden derlediğine göre, 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189’a çıktı. 15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu.

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2017 yılında bin 827, 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise Yunanistan’a kaçan bin 839 Türk vatandaşı iltica için başvuruda bulundu. Sadece bu yılın Temmuz ayında 687 kişi iltica talebinde bulundu.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda son iki yılda ‘FETÖ/PDY’den arama kararı olan 550 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. 7 binden fazla kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı ve bu kişilerin pasaportlarına el konuldu.