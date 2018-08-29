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15 Temmuz sonrası işten çıkarılmıştı: THY, eski yöneticisine 700 bin lira tazminat ödedi

Türk Hava Yolları (THY), darbe girişimi sonrası görevden aldığı Bölgesel Uçuşlar Başkanı İbrahim Doğan’a 700 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

Fotoğraf: DHA

Airporthaber’in haberine göre, THY’de 2012-2016 yılları arasında bölgesel uçuşlar başkanı olarak görev yapan İbrahim Doğan, THY aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı.

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Darbe girişimi sonrasında ‘FETÖ’cülerin tasfiye edilmesi sırasında aynı torbaya atılarak işine son verilen Doğan’ın hukuk savaşı iki yıl sürdü.

İki yıldır süren dava sonunda mahkeme, THY’yi tazminat ödemeye mahkum etti.

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Bakırköy İş Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda İbrahim Doğan’ın kazandığı 700 bin liralık tazminat THY tarafından hesabına yatırıldı.

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