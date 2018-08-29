15 Temmuz sonrası işten çıkarılmıştı: THY, eski yöneticisine 700 bin lira tazminat ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin borç batağı içinde olduğunu belirterek, “Sadece borçları ödemek için borçlanamıyoruz; aldığımız borçların faizini ödemek için de borçlanıyoruz” dedi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dokuz soru yöneltti.