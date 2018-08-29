15 Temmuz sonrası işten çıkarılmıştı: THY, eski yöneticisine 700 bin lira tazminat ödedi

Türk Hava Yolları (THY), darbe girişimi sonrası görevden aldığı Bölgesel Uçuşlar Başkanı İbrahim Doğan’a 700 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.
Airporthaber’in haberine göre, THY’de 2012-2016 yılları arasında bölgesel uçuşlar başkanı olarak görev yapan İbrahim Doğan, THY aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı.
Darbe girişimi sonrasında ‘FETÖ’cülerin tasfiye edilmesi sırasında aynı torbaya atılarak işine son verilen Doğan’ın hukuk savaşı iki yıl sürdü.
İki yıldır süren dava sonunda mahkeme, THY’yi tazminat ödemeye mahkum etti.
Bakırköy İş Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda İbrahim Doğan’ın kazandığı 700 bin liralık tazminat THY tarafından hesabına yatırıldı.