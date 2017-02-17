15 Temmuz öncesi cinsel saldırıya savunma: ‘FETÖ’cü sandık

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı bir köyde gönüllü öğretmenlik yapan altı kadına kaldıkları konteyner evde cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen üç saldırgan suçlamaları reddetti: “‘FETÖ’cü sandık.”

Habertürk’ten Melis Apaydın’ın haberine göre Kavacık köyünde 4 Mayıs 2016’da kursa gidemeyen 35 öğrenciye gönüllü olarak ders veren kadın öğretmenler (S.C., İ.P., B.D., E.Ş., F.Ö.ve B.Ö.), T.D.’nin davet ettiği akşam yemeğine katıldıktan sonra aynı kişiye ait, misafir olarak kaldıkları konteyner eve dönmek üzere yoldayken araç içindeki dört kişi tarafından laf atılarak taciz edildi.

Bir kişiyi gözcü (A.Ç) olarak bıraktıktan sonra konteyner eve gidip kapıyı yumruklayan üç saldırgan (Y.I., M.A. ve M.B.,), kadınların kaçmaması için ayakkabılarını uçurumdan atıp araç lastiklerinin havasını indirdi. Kapıyı zorlayarak içeriye girmeye çalışan zanlılar ev sahibi T.D.’nin erkek kardeşi H.Y.’nin gelmesi üzerine kaçtı.

Öğretmenler saldırganlardan şikayetçi oldu. İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, zanlılar ‘mala zarar verme ve cinsel taciz’ suçundan toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

Davanın ikinci duruşması dün yapıldı.

Her şeyin darbe girişiminden önce olup bitmesine rağmen öğretmenleri ‘FETÖ’cü sandıkları için saldırdıklarını söyleyen zanlılar, “Olay günü arabada bira içtik. Öğretmenler yanımızdan geçerek köyün ilerisindeki konteynere gitti. Laf atma gibi bir durumumuz olmadı. Ama belki atmış da olabiliriz. Çok alkollüydük. Hatırlamıyoruz. Öğretmenleri ‘FETÖ’cü sandık. Köyden gitsinler diye sadece konteynere taş attık. Başka bir niyetimiz yoktu” diye konuştu.

Gözcülük yapan A.Ç. ise saldırganların doğruyu söylemediğini, kadınlara önce laf attıklarını, daha sonra cinsel saldırı amacıyla konteyner eve gittiklerini belirtti.

Öğretmenlerin avukatları, saldırganların konteynerin kapısını açabilselerdi tecavüz girişiminde bulunacaklarını söyleyerek gereken cezanın verilmesini talep etti. Duruşma 9 Mayıs’a ertelendi.