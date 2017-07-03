15 Temmuz konuşması yapan adam, ‘Başınızı kapatın’ diyerek kadınlara saldırdı

Elazığ’da valilik önünde darbe girişimine ilişkin konuşma yapan bir kişi, “Başınızı kapatın” diyerek kadınlara saldırdı.

BirGün’den Güzin Çamur’un haberine göre kendi başına 15 Temmuz’la ilgili bağıran şahıs, yanında iki küçük çocuğuyla kaldırımda yürüyen bir kadına “Başınızı kapatın” diye bağırarak yumruk attı. Çevredekiler kadına yardımcı olmaya çalışırken, aynı kişi bu kez başka bir kadına saldırmaya çalıştı.

Saldırganı bir yurttaş durdurdu.

‘Başka bir kadına daha saldırdı’

Bir görgü tanığı, yaşananları şöyle anlattı: “Kadına uygulanan şiddetten sonra kadın ve çocukları sakinleştirmek için yanlarına gittim. Saldırıya uğrayan kadın kriz geçirmek üzereydi. Olayın şokuyla çocuklar da neye uğradıklarını şaşırdılar ve ağlamaya başladılar. O esnada fail başka bir kadına daha saldırdı. Başka bir yurttaş faili etkisiz hale getirdi o ana kadar olanları izlemekle yetinen polis, fail şiddet görmeye başlayınca koşarak gelip faili yurttaşın elinden aldı. Takviye polis ekibi çağırıldı. Fail ve şiddete uğrayan kadın şu anda valilikteler.”