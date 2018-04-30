’15 Temmuz kahramanı’ndan yanıt: Sembol olmamı kıskanıyorlar

Darbe girişimi sırasında, mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim’e gittiğine dair haberin kurgu olduğu öne sürülen Şerife Boz, “Sembol olmamı kıskanıyorlar” dedi.

Boz, kısa süre önce AKP il başkanlığına milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Boz’un başvuru formundaki ‘görev’ bölümünde ’15 Temmuz kahramanı’ yazıyordu.

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15 Temmuz’da hayatını kaybeden bir kişinin oğlu Boz’un ehliyeti olmadığını, araç kullanmadığını ve bu düzmece haber sonrasında milleti kandırıp yüklü miktarda para topladığını öne sürmüş, bir diğeri de ‘SahtekarsınŞerifeBoz’ etiketiyle paylaşımda bulunmuştu.

‘Herkes haddini bilsin’

Sözcü’den Deniz Ayas’a konuşan Boz, görüntü ve fotoğraflarla 15 Temmuz gecesi yaptıklarının kanıtlı olduğunu savundu.

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Boz şöyle devam etti: “Ben evimden pazara bile çıkmayan bir kadınım. Nasıl para için bu işleri yapmış olayım? Herkes haddini bilsin. Şehit ailelerinin benim için yaptıkları, söyledikleri kabul edilemez. 53 yaşındayım. Erdoğan sevgim için, vatan sevgim için, özgür bir Türkiye için o gün meydanlara çıktım. Başka bir amacım yoktu. Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar. O yüzden saldırıyorlar. Daha önce de gittiğim yerlerde bana tepki gösterdiler. Ben de onlardan şikayetçiyim. Bana ithamlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca onları Allah’a havale ediyorum.”

‘Şehit ya da gazi olmak nasip olmadı’

15 Temmuz gecesi için “Şehit ya da gazi olmak bana nasip olmadı” diyen Boz, darbe girişimiyle ilgili tören ve konferanslar için para aldığı iddiasını da yalanladı.

İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından müzeye konulmak için alınan kamyonunu bedeline sattığını belirten Boz “Hiç kimseden bir kuruş para almadım. ‘Para verdim’ diyen varsa çıksın, söylesin” diye konuştu.

Boz “Neden milletvekili olmak istiyorsunuz? Milletvekili olunca ne yapacaksınız?” sorusuna ise “Onu seçilince görürsünüz. Ben Erdoğan sevgisiyle, vatan sevgisiyle milletvekili olmak istiyorum. Allah nasip ederse vekil olurum. Nasip değilse zaten olamam” dedi.