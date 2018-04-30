’15 Temmuz kahramanı’na itiraz var: Haber düzmece… Karaktersiz kadın…

Darbe girişimi sırasında Şerife Boz adlı bir kadının mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim’e çıktığı yolundaki fotoğraflı haberin ‘kurgu’ olduğu öne sürüldü.

15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, Boz’un ehliyeti olmadığını, araç kullanmadığını ve bu düzmece haber sonrasında milleti kandırıp yüklü miktarda para topladığını yazdı.

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ODA TV’nin haberine göre Boz, kısa süre önce AKP il başkanlığına milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Boz’un başvuru formundaki ‘görev’ bölümünde ’15 Temmuz kahramanı’ yazıyordu.

Ancak 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, kişisel Twitter hesabından, ‘kahraman’ ilan edilen Boz’a ‘şehit aileleri’ olarak dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu.

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Cambaz, Boz hakkındaki paylaşımlarına şöyle devam etti: “Evleri Taksim’e metroyla 10 dakikayken ve metro o gün bedavayken; 16 Temmuz gecesi KUTLAMA ALANINA sürücülüğü olmadığı için kendi süremediği kamyonla gidip alana vardıklarındaysa sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan, kamyonlarını da İBB’ye kamyon yükü paraya satan, konferans için gittiği yerlerde özel olarak gezdirilmesi gerektiğini ‘Özel aracım nerede!’ diye terör estirerek duyuran ve rezilliklere, istismara, dolandırıcılığa doymak bilmeyen bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ’ın oğlu Ahmet Yavuz Dağ da Twitter’da ‘SahtekarsınŞerifeBoz’ etiketiyle paylaşımda bulundu.

Dağ, “Bizim şehitlerimizin adını kimseler bilmez hatırlamazken bu karaktersiz kadını herkes Nene Hatun belleyip adını hatmetti. İşte zoruma giden bu ve bu kadını kim parlattı kim patlamasına imkan verdiyse hakkımız olsun haram… Almayın mazlumun ahini çıkar aheste” diye yazdı.

15 Temmuz’un gerçek mağdurları olarak Boz gibi simsarlar hakkında dava açmazlarsa daha çok rahatsız olacaklarını belirten Dağ, “Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım…” dedi.