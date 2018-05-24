’15 Temmuz kahramanı’ Boz aday olamadı: Rahatsız edilmek istemiyoruz

Darbe girişimi sırasında, mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim’e gittiğine dair haberin kurgu olduğu öne sürülen Şerife Boz, adaylık başvurusu yaptığı AKP’den milletvekili listesine giremedi.

Boz, kısa süre önce AKP İstanbul il başkanlığına milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Boz’un başvuru formundaki ‘görev’ bölümünde ’15 Temmuz kahramanı’ yazıyordu.

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15 Temmuz’da hayatını kaybeden bir kişinin oğlu Boz’un ehliyeti olmadığını, araç kullanmadığını ve bu düzmece haber sonrasında milleti kandırıp yüklü miktarda para topladığını öne sürmüş, bir diğeri de ‘SahtekarsınŞerifeBoz’ etiketiyle paylaşımda bulunmuştu.

Boz, “Sembol olmamı kıskanıyorlar” diye yanıt vermişti.

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AKP’nin aday listesinde yer bulamayan Boz’a ulaşamayan Sözcü’den Seda Önceler’e Boz’un eşi yanıt verdi: “Konuyla ilgili konuşmak istemiyoruz, her şey nasip kısmet. Artık rahatsız edilmek istemiyoruz” dedi.

Önceler’e konuşan Boz’un Çeliktepe’deki komşuları ise “Şerife hanımı iki gündür sokakta görmedik” dedi.