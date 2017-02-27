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15 Temmuz iddianamesinden: 316 askeri hakim darbe girişimi için görevlendirilmiş

 

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 316 hakimin ‘sıkıyönetim direktifi’yle görevlendirildiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberine göre ‘Sıkıyönetim Direktifi’ ekindeki ‘Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi’nde yer alan isimler hakkında hazırlanan iddianamede askeri yargı mensuplarının yüzde 66’sının ‘FETÖ’ mensubu olduğu ileri sürüldü.

İddianamede yer alan iki kişilik bilirkişi raporunda, 15 Temmuz itibarıyla askeri yargıda 404’ü fiilen görevde, 64’ü askeri hakim adayı 468 askeri hakim olduğu belirtildi. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve yüksek yargı mensuplarının aralarında bulunduğu 316 hakimlerin ‘sıkıyönetim direktifi’ ile darbe girişiminde görevlendirildiği kaydedildi.

Raporda, 316 askeri hakimin yüzde 66’sının 2009 ve sonrasında askeri hakim sınavları ile mesleğe katıldığı belirtilirken, bu sınavlarda kopya çekildiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede yer alan şüpheli 31 TSK mensubu hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçundan ağrılaştırılmış müebbet, ‘resmi belgede sahtecilik,’ ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından ise 15 yıldan 37.5 yıl hapis cezası istendi.

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