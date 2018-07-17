’15 Temmuz’ gerekçesiyle konseri kesilen müzisyen Ediz Hafızoğlu: Ülkeyi çukurun içine attılar

Müzisyen Ediz Hafızoğlu’nun Antalya’nın Kaş ilçesinde verdiği konser, zabıta tarafından ’15 Temmuz’ gerekçesiyle yarıda kesildi.

Birgün’den Burak Abatay’a konuşan Hafızoğlu, yaşananları şöyle anlattı: “Kaş’ta devamlı konser verdiğimiz bir mekandı. Zabıta ekipleri konser esnasında içeri girdi ve ‘Müziği kapatın’ dedi. El mahkum biz de kapattık. Çünkü mekanın mühürlenip kapatılma riski vardı. Hiçbir müziğin herhangi bir şartla durdurulmaması gerekir ama Milyon Fest’te şarkılar çalındı, söylendi.”

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Kız arkadaşının Kaş’ta bir restoranının olduğunu aktaran müzisyen, “Kız arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, sadece canlı müzik değil; Kaş’taki bütün restoranlarda çalan bütün müzikleri kapatmışlar” dedi.

Hafızoğlu, tüm bu yaşananlarla beraber ülkenin tamamen bir çukurun içerisine atıldığını ifade etti: “Ülkeyi tamamen bir çukurun içine attılar. Günbegün daha da dibe batıyoruz. Hiçbir söz hakkımız yok. ‘Neden’ diye sorgulama hakkımız yok. Birilerinin çıkıp ‘Ne olursa olsun bugün bu dediğimi yapacaksınız’ demesi sıkıyönetim demektir. Sela okunacaksa camide zaten okunur. Ama bu müziği istemeyen benim çaldığım kulübe gelmesin zaten. Bu tamamen zorbalık.”

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Kaş’ın AKP’li belediye başkanı Halil Kocaer’in oğlu Ahmet Kocaer ve yeğeni Fatih Kocaer’in aralarında bulunduğu altı kişi, darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.