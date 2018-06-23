15 Temmuz gecesine ilişkin teknik rapor: Akıncı’dan Pensilvanya’ya telefon mesajı

15 Temmuz 2016 gecesi, darbe girişiminin yönlendirildiği Ankara’daki Akıncı Üsssü’nde ‘FETÖ imamları’na ait olduğu teknik incelemeyle belirlenen telefonlardan, Pensilvanya ile mesajlaşıldığı yönündeki teknik tespitler mahkeme dosyasına girdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’nün imamları’ oldukları belirtilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, Akıncı Hava Üssü’nün yakınlarındaki arazide yakalanmıştı. Darbeyi o gece üsten yöneten kişi olduğu öne sürülen Adil Öksüz daha sonra serbest bırakılarak firar etmişti. Şüphelilerin yakalandığı arazide çok sayıda telefon ve dijital materyallere ulaşılmıştı.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Sivil imamların Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürerken incelemesi tamamlanan dijital materyallere ilişkin ilk rapor 18 Haziran 2018 tarihinde tamamlanarak dava dosyasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine ilişkin devam eden soruşturmasına gönderildi. 354392063507746 IMEİ numaralı telefonun sivil imamlardan Kemal Batmaz’a, 355688079760651 IMEİ No’lu telefonun da Hakan Çiçek’e ait olduğu tespit edildi.

Batmaz’a ait telefonda Apple ID adresi olarak [email protected] adresinin yazılı olduğu, takılı SIM kartın ise FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kapatılan Kaynak Holding bünyesinde faaliyet yürüten Matris İnş. AŞ isimli şirket adına kayıtlı olduğu belirtildi. Raporda Çiçek’in Apple kimliği incelendiğinde [email protected] adresine kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. TEM Şube ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda çarpıcı yazışmalara da yer verildi.

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Pensilvanya’ya telefon

Raporda, Hakan Çiçek’in telefonundaki Viber programı üzerinden 15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen’in yanındaki Esat Türkyolu ile haberleştiğinin tespit edildiği iddia edildi. Çiçek, saat 20:49:28’de darbe girişiminin başladığı saatlerde, Eczacı Abdi olarak kayıtlı olan ve Gülen’in günlük işlerini yürütmekle görevli Esat Türkyolu’na “Abim çok acil teli ver kendine” mesajı göndererek, telefonla görüşmek istediği belirlendi. Esat Türkyolu’nun 21:00:49’da “Buradayım” yanıtı verdiği anlatıldı.

Telefondan Erdoğan’ın oteli sorgulanmış

Raporda, 358023072846108 IMEİ No’lu bir telefon daha olduğu ancak kullanıcısının tespit edilemediği belirtildi. İncelemede telefondan 15 Temmuz günü saat 17:26’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gün kaldığı Grand Yazıcı Otel’in web sitesine bakılarak araştırma yapıldığı kaydedildi.